Na capital acreana, pais ‘corujas’ acompanham filhos no primeiro dia de prova do Enem

Orações, rezas, dicas e conselhos! Vale tudo para deixar os filhos mais relaxados no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, que acontece neste domingo, 13, em todo Brasil.

Em Rio Branco, muitos pais, os chamados ‘corujas’, fazem questão de acompanhar os estudantes nos locais de prova.

No Acre, os portões abrem às 10h e serão fechados às 11h. No entanto, por volta das 9h, pais e filhos já aguardam na entrada do Faculdade Estácio Unimeta, em Rio Branco, uma das instituições de ensino onde o exame será aplicado.

Enem começa neste domingo com quase 3,5 milhões de inscritos

Como foi o caso do coordenador administrativo e pedagogo, José Amorim, que acompanhou a filha. ” Essa é a terceira vez que ela vai fazer o exame, e creio que agora ela passar, já fiz a oração do dia pedindo isso. Sempre fiz questão de está presente, de acompanhá-la nos dias de prova. Uma outra filha já passou no Enem, é também teve o meu apoio”.

Catrine Brasil Amorim, de 23 anos de idade, filha de José, disse está preparada para o Enem deste ano. ” Assim como meu pai, escolhi o curso de Pedagogia. O apoio dos meus pais sempre foi fundamental, assim como dos demais familiares. Espero conseguir uma boa nota, se Deus quiser”, frisou a jovem.

No Estado, mais de 22 mil estudantes devem fazer o primeiro dia de prova do Enem este ano; representando um aumento de 9% em comparação com 2021, quando 20.336 pessoas estiveram aptas a fazer o exame no Estado.