No Acre, homem é preso após roubar mulheres e tentar vender fotos íntimas para as vítimas

Frank Wallace Pessoas dos Santos, 27 anos, foi preso acusado de roubo e extorsão na noite desta quarta-feira (9). A prisão aconteceu na residência do acusado localizado no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Segundo informações de policiais civis da Delegacia de Roubo e Extorsão (Decore) e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Frank Wallace abordou e assaltou as vítimas em um ramal que fica ao lado do Via Verde Shopping na madrugada deste domingo (6). Durante o roubo, o bandido agiu de forma violenta agredindo e subtraindo diversos pertences das mulheres, entre eles um iPhone.

O celular continuou ligado e, segundo a polícia e as vítimas, Wallace começou conversar com elas mandando mensagens nos celulares de parentes delas e pedindo dinheiro para não divulgar fotos íntimas que estavam na memória do celular roubado.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e uma investigação foi iniciada. Através da localização do iPhone, os policiais civis, na noite desta quarta-feira, foram até a casa do suspeito e conseguiram recuperar o celular roubado e deram voz de prisão ao homem. Na delegacia, as vítimas reconheceram Franklin Wallace como sendo o autor do roubo e das agressões.

Familiares do preso disseram que Wallace chegou em casa dizendo que tinha encontrado o celular no ramal e ficaram revoltados com a prisão do bandido.