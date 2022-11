Noite do Rock, teatro e mais: veja opções para curtir o fim de semana no Acre

‘Sextou’ por aí? Por aqui, sim, e com a chegada do final de semana, algumas pessoas já iniciaram suas ‘saidinhas’ com os amigos ou com a família. O ContilNet quer ajudar você a encontrar uma opção de lazer para o fim de semana e, por isso, separamos as melhores opções de teatro, bares, restaurantes, atrações musicais, shows, feiras e outros tipos de diversão para as mais diversas idades. Confira!

A cantora Duda Modesto canta os clássicos do rock nesta sexta-feira (11), na Confraria Gastrobar, a partir das 21h30. O couvert artístico individual está no valor de R$15,00.

Neste final de semana, o Recanto Food&Beer promove o Especial Los Hermanos nesta sexta-feira (11) e o Ressaca do Orjia, neste sábado (12).

O longa-metragem Paloma estreia em Rio Branco, nesta sexta-feira (11), no Cine Teatro Recreio, às 19h. O ingresso está no valor de R$7,00 (meia entrada) e R$14,00 (entrada inteira).

Também nesta sexta-feira (11), o Sesc Acre promove o Happy Hour +60, que acontece das 17h às 22h, no Deck lago, ao lado do restaurante do Sesc Bosque.

A ludoteca Tenpo Mokuzai promove o 6º Corujão, neste sábado (12), das 20h às 05h da manhã. O passaporte é no valor de R$30,00.

O Coletivo Tempo de Teatro realiza a Viradinha Cultural no Varadouro. As reservas devem ser feitas com antecedência no número (68)99989-4325. Confere a programação:

21h – NÃO CANTAREMOS O AMOR – Coletivo Tempo de Teatro e Guta Rio (Rio Branco, AC)

21h50 – UMA HISTÓRIA DE AMOR – Grupo O Barulho do Acre (Rio Branco, AC)

22h30 – MANÁ, MAPA DE CURA PARA AS QUE VIRÃO – Coletivo A Juruva (PB, BA, MG)

23h10 – TORÓ – Coletivo Fuzuê (São João del Rei, MG)

Na segunda-feira (14), véspera de feriado nacional, Tisttow e outros artistas são atrações confirmadas no Drop Flow, no Vintage Pub.

Bares

BAR DA PISCINA AABB

BAR’TÔ PUB