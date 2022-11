Um bebê a cada 43 minutos: Acre é o segundo estado onde menos crianças nascem

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), compilados pelo perfil Brasil em Mapas, mostram que no Acre, nasce um bebê a cada 43 minutos. O número coloca o estado entre os que menos nascem crianças, ficando atrás apenas do Piaui, onde uma criança nasce a cada 76 minutos.

No Brasil, o mapa mostra que a cada 21 segundo nasce um bebê, ou 321 por minuto. O tempo médio de nascimento é baseado no componente da dinâmica demográfica que leva em consideração a taxa de fecundidade, a mortalidade e a migração.

Segundo o levantamento, a projeção é que o crescimento populacional natural no Acre só ficará negativo a partir de 2065, bem depois do Brasil como um todo, quando, segundo dados do IBGE ficará negativo a partir de 2048, com base no crescimento geométrico.