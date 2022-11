Xuxa revela ‘perrengue’ no Acre em bastidores de filme em Cruzeiro do Sul; confira

A apresentadora Xuxa Meneghel concedeu uma entrevista para a revista Caras e falou sobre os bastidores de Tarã, nova série da plataforma de streaming Disney+, criada por Anna Lee, com direção de Marco Dutra e Juliana Rojas. A estreia está marcada para o segundo semestre de 2023.

Em sua passagem pelo Acre, a loira relatou perrengue com o calor acreano: “Passamos muito calor no Acre e muito frio em São Paulo! Esse foi o maior perrengue”, relembra Xuxa, em papo exclusivo com Caras.

Na história, a eterna Rainha dos Baixinhos, interpreta a farmacêutica Ylla, que acompanha a filha Gaia, papel da protagonista Ywyzar, em uma jornada pela Amazônia.

O elenco formado pelas loiras Xuxa e Angélica, pela estreante atriz indígena Ywyzar Guajajara e por nomes como Fafá de Belém, Lana Guelero, Bruno Garcia e Gleici Damasceno, mergulhou na natureza exuberante do Acre, além do interior paulista, para darem vida a uma história de fantasia e conscientização que tem a Floresta Amazônica como palco.

Veja a entrevista completa em Caras.