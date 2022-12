Com Alírio no Iteracre, Gladson entregou mais de 5 mil títulos de terras

Com esse documento ninguém vai tomar sua terra. Sensível às famílias acreanas, o governo do Estado, por meio do Iteracre, representado pelo presidente Alírio Wanderley Neto, entregou mais de 5 mil títulos de terras nesses três anos.

“Fico feliz com esse feito. Esse documento em mãos é a garantia de os proprietários não terem suas terras tomadas. Compromisso e sensibilidade do governo Gladson com as pessoas e seu direito de ter uma terra para chamar de sua”, destacou o presidente do Iteracre.

- Publicidade-

Na presidência da autarquia, Alírio recebeu o desafio do governador Gladson Cameli de levar mais dignidade para àqueles que há anos aguardavam reconhecimento jurídico de sua propriedade.

A entrega dos títulos de propriedade de terra é resultado da parceria entre Incra e Iteracre. Alírio conseguiu garantir mais celeridade na desburocratização do processo de regulação fundiária, com a implantação de um núcleo do Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais (SNCR) no Iteracre.

Além disso, o Iteracre fez muitos investimentos em três anos, como a reforma da sede, aquisição de veículos, valorização dos servidores e Oca móvel.

Com escritório no campo e sempre na área rural, Alírio buscou levar mais desenvolvimento social para as famílias. Mais que um documento, o presidente da autarquia mais do que um documento, o presidente afirma que mais pessoas foram inseridas em um ambiente favorável à geração de novas oportunidades de renda e melhor aproveitamento de sua área produtiva.

“É dignidade, é desenvolvimento, é segurança para quem sempre teve o sonho de dizer que aquela terra era de sua propriedade”, destacou.

As equipes do Iteracre, na gestão de Gladson Cameli, desenvolveram procedimentos técnicos para mapeamento das áreas, como o levantamento topográfico e memorial descritivo das comunidades. No total, foram identificadas 568 áreas, que totalizam mais de 90 mil hectares levantadas. As ações contaram com recursos financeiros do Programa REM Acre fase II que possibilitou a entrega de mais de 5 mil títulos urbanos.

Somente em Mâncio Lima, o Iteracre beneficiou mais 2.750 famílias com documento de posse da terra.

Alírio cumpre determinação do governador Gladson Cameli, entrega um novo Iteracre e segue pronto para servir na gestão do governador.