Conheça a fazenda “É o Amor”, de Zezé Di Camargo, avaliada em R$ 65 milhões

Zezé Di Camargo fez história com sua dupla sertaneja ao lado do irmão Luciano e, além de enriquecer com os frutos do seu sucesso na música sertaneja, também investiu sua fortuna em itens pessoais. Quando se fala em luxo, automaticamente somos remetidos para a sua tão cobiçada fazenda “É o Amor“, que é avaliada em R$ 65 milhões, segundo especialistas.

Localizada na cidade de Arapaguaz, em Goiás, a fazenda milionária de Zezé Di Camargo é onde ele vive com a sua noiva Graciele Lacerda e trabalha com agropecuária, sendo um dos sertanejos que mais investe no ramo. A propriedade também carrega muita tradição e sentimentalismo para a família do cantor sertanejo, já que Seu Francisco, pai de Zezé, viveu seus últimos anos de vida no local.

- Publicidade-

Especialmente durante a pandemia, a fazenda serviu como gravação do seu EP solo “Rústico” e foi o cenário principal de um documentário da Netflix que conta a sua história e de sua família sem filtros e com muita sensibilidade, e relata detalhes de uma doença que tem comprometido sua voz.

Ocupando uma área de 1.500 hectares de terra, a fazenda “É o Amor” é farta de recursos naturais e serve como uma das principais fontes de renda do cantor sertanejo, já que no local são criados centenas de gados de raça, que custam até R$ 1,5 milhão cada.

Zezé tem uma verdadeira fábrica de touros em sua propriedade, onde faz cruzamento de raças e cria gados nelore puro em um laboratório próprio, que chegam a render para o sertanejo cerca de R$ 6 milhões em leilões. Além dessa, outras raças premium de gados são criados no local.

Quanto às instalações da fazenda milionária, piscinas, lagos, hidromassagem, casa para os funcionários, móveis rústicos e muito mais complementam a beleza da fazenda. Todos esses atrativos fazem a fazenda “É o Amor”, de Zezé Di Camargo, ser considerada uma das mais lindas do Brasil por especialistas.

Veja fotos da fazenda de Zezé Di Camargo: