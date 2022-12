Escolha as cores e prepare rituais para o Ano Novo

A origem da atribuição de diferentes propriedades mágicas às cores é incerta, mas sabe-se que já constam de obras fundamentais do Hermetismo que remetem à Antiguidade. Pela Lei da Correspondência, princípio do Hermetismo segundo o qual o que é verdadeiro no macrocosmo é também verdadeiro no microcosmo e vice-versa, as cores estão relacionadas, por exemplo, aos astros. Assim, cada planeta tem uma cor que o representa.

No Brasil, a tradição do uso de cores específicas na passagem de ano também é influenciada pelas religiões de matriz africana. A disseminação do branco nas festas de ano novo, por exemplo, vem dos rituais umbandistas e está associada a Oxalá, o maior dos orixás.

Embora a maior parte das pessoas não se dê conta disso, os objetivos para o ano relacionados às cores refletem exatamente as associações herméticas entre as cores e os astros, com exceção do branco, que é a mistura de todas as cores.

Confira abaixo os planetas, os temas que eles evocam, os signos que regem e as respectivas cores. A dica para a entrada de 2023 são os tons de prata ou azul claro, pois o ano será regido pela Lua, em meio a um grande ciclo de 36 anos de Saturno. Satélite natural da Terra, a Lua é fundamental para a manutenção da vida em nosso planeta e tem um papel indispensável na dinâmica das marés.

Astrologicamente, o seu simbolismo foi associado a todos os temas femininos e à fertilidade. Como patrona das emoções e da magia, a Lua também é o astro evocado para atuar nas questões relacionadas aos assuntos psíquicos.

Além de contemplar os tons do planeta regente do ano, também é válido apostar nas cores relacionadas ao signo solar ou ascendente de cada indivíduo. Caso você não saiba o seu signo ascendente, é só fazer o mapa astral gratuito.Para quem quiser escolher de acordo com os objetivos do próximo ano, a dica é não somente contemplar o vestuário como também elaborar um pequeno ritual. Pode-se lambuzar com mel uma vela da cor do planeta escolhido e depois acender, mentalizando os votos e desejos para 2023.Para aproveitar a regência de 2023 pela Lua para atrair boas energias, pode-se acender uma vela na cor prata, lambuzada com mel e azeite, perto de um vaso decorado com ramos de trigo. Acrescenta-se a esse pequeno ritual de magia planetária um incenso aceso para simbolizar o elemento Ar, uma taça cheia para representar a Água e, por fim, alguns cristais ou moedas dedicados ao elemento Terra para trazer prosperidade.

Dada a regência pela Lua, a sugestão é a de que os votos para 2023 também sejam acompanhados de uma breve reflexão sobre como cada um, individualmente, independente de gênero ou orientação sexual, pode se beneficiar com uma reconciliação com sua parcela feminina. Sem dúvida, 2023 chega para dar mais espaço aos arquétipos femininos e às mulheres! Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.