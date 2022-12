Farofa: Julia Puzzuoli diz ter beijado 30 e põe ex-BBB e Nobru em ‘ranking’

Quem já curtiu blocos de Carnaval, sabe que o esquema é bastante parecido com o que acontece na Farofa da Gkay : aqueles que desejam curtir shows e dançar muito, se esbaldam, tem lugar para quem vai acompanhado e, claro, a pegação está liberada. No caso da festa mais badalada do momento e que chega ao seu último dia, um nome desponta como forte candidata ao título de beijoqueira do rolê: Julia Puzzuoli .💋🤩

“A galera está muito disposta, tranquila, leve. Todo mundo quer beijar na boca e ser feliz. A questão da coroa é uma brincadeira maravilhosa, a a galera super se empolga, mas é consequência. Se rolar, será superlegal e quem ganhar vai ser bastante merecido”, diz com exclusividada ao gshow a influenciadora digital.

Julia Puzzuoli — Foto: Leo Franco/ Agnews

Rainha da pegação da última edição após beijar 46 bocas, Viih Tube apostou na amiga como sucessora dela, antes mesmo da festa começar. A jovem tiktoker de 19 anos vem fazendo jus à confiança da ex-BBB e contabiliza ter beijado 30 pessoas até o momento, mas diz que o número pode ser maior, já que rolou pegação também entre uma música e outra, enquanto curtia as apresentações da festa.

“Não tenho meta, tanto que no primeiro dia nem vi que fiquei com tanta gente. Foi tão gostoso, tão divertido, que não lembro de todas as pessoas que fiquei, não sei se conta beijo triplo”. avaliou Julia, entregando que o segundo dia do dark room — local da Farofa no qual não entra câmeras, por ser destinado a carícias íntimas — foi animado. “É muita coisa para maiores de 18 anos rolando por lá”.👀🌟