Federação do Desporto Escolar prepara temporada de 2023

A Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) iniciou o planejamento das competições na temporada de 2023. A instituição pretende aumentar o número de competições e realizar parcerias com as prefeituras para aumentar o número de atletas nos eventos.

Primeiro torneio

O departamento técnico da FADE planeja abrir ainda este mês inscrições para seletiva regional do atletismo programada para janeiro em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Novo presidente

O jornalista João Renato Jácome é o novo presidente da FADE e a nova diretoria pretende criar condições para melhorar o rendimento dos atletas nas competições em nível nacional.

“Precisamos começar a realizar um bom trabalho nas nossas competições. Somente com essa evolução, poderemos colocar os nossos atletas em eventos ainda maiores”, afirmou João Renato Jácome.