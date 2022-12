Goleiro Weverton surpreende e curte férias com Virginia Fonseca, a maior influenciadora do Brasil

Após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, o acreano Weverton Pereira curte férias em Dubai, nos Emirados Árabes, acompanhado da esposa Jaqueline Maoski e de amigos famosos.

Entre os colegas presentes, a presença de Virginia Fonseca, influenciadora digital brasileira mais engajada do momento, que possui mais de 41 milhões de seguidores e seu marido, o cantor Zé Felipe, dono de hits como “Bandido”, “Malvada”, “Senta Danada”, “Toma Toma Vapo Vapo”, entre outros, chamaram atenção. O casal faz muito sucesso na internet e juntos possuem milhões de seguidores que acompanham suas rotinas diariamente.

O goleiro acreano é amigo da empresária Samara Pink e seu companheiro, o que justifica a presença do casal de celebridades na viagem. Samara, que é CEO da Pink Lash, rede de lojas de extensão de cílios, é muito próxima de Zé Felipe e Virginia. Inclusive, Weverton possui uma franquia da Pink Lash, em Curitiba, de acordo com o portal Bsb Flash.

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou cliques e vídeo na companhia do goleiro acreano. Entre os posts, Weverton aparece no famoso restaurante com carne de ouro.

Veja o vídeo:

Na manhã desta sexta-feira (20), o goleiro acreano compartilhou imagens no Santuário do Sheik, o famoso Fame Park em Dubai. O espaço é uma fazenda de animais exóticos, de propriedade do empresário dos Emirados, Saif Ahmad Belhasa, que é uma passagem obrigatória para celebridades quando visitam os Emirados Árabes Unidos.

Uma longa fila de celebridades já visitou o espaço, que não está aberto ao público. A influenciadora Virginia Fonseca também mostrou vários vídeos do espaço com os bichos. Virginia explicou que os animais são bichos resgatados e cuidados no espaço.

Assista os registro da influenciadora: