Homem ameaça fiéis com facão e atropela três na saída de culto após ser alvo de brincadeiras

Um homem, de 41 anos, foi preso em flagrante após ameaçar fiéis na saída de uma igreja com um facão e atropelar três pessoas, depois de ter sido alvo de brincadeira de crianças, na noite deste domingo (11), no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O suspeito teria ido buscar a esposa e o filho, quando crianças começaram a rir de suas calças, achando que ele tinha se urinado.

De acordo com o registro policial, o homem estava embriagado quando chegou na igreja onde os fiéis realizavam uma confraternização pós-culto.

Segundo a pastora da igreja, o homem que estava com as calças molhadas ficou nervoso com o comentário das as crianças, pegou um facão e começou a ofender e ameaçar as pessoas.