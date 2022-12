Mulher morta com golpe de facão já tinha pedido medida protetiva contra o marido

Gilza tinha 54 anos e foi encontrada sem vida em cima da própria cama, com um grande corte no lado esquerdo do pescoço, no Setor 2 de Ariquemes, no último sábado (10). Ao lado do corpo dela havia um facão ensanguentado.

A vítima e o suspeito, Silvio Miguel Sott, estavam casados oficialmente há menos de um ano. Logo nos primeiros meses de relacionamento ela começou a sofrer agressões.

Em março deste ano, segundo apurou o g1, Gilza registrou uma ocorrência por violência doméstica. Na ocasião, ela contou para a polícia que foi agredida com tapas no rosto e teve o telefone destruído pelo marido.

Um mês depois, a vítima solicitou uma medida protetiva contra Silvio e ele passou a ser monitorada por policiais. O suspeito estava proibido de se aproximar. Porém, pouco mais de 10 dias depois, eles reataram o relacionamento e ela pediu a revogação da ordem judicial.

Segundo o delegado Ícaro Alex, relatos de amigos e familiares deixaram claro que o relacionamento de Silvio e Gilza era conturbado. “Ele tinha uma personalidade muito agressiva. Tanto que no casamento anterior, a esposa dele precisou fugir do estado. Ela [a ex esposa] também registrou ocorrência por violência doméstica e os relatos é que foram 35 anos de agressões físicas e psicológicas”, contou.

Fuga terminou em morte