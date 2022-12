Nayara Vilela inaugura loja de moda com a presença de influenciadores e colunistas em RB

A cantora Nayara Vilela entrou para a lista dos famosos do Acre que estão começando a investir em novos rumos da carreira. A cantora e empresária inaugurou neste sábado (10), a loja física Nayara Vilela Store, localizada na rua Antônio Pinheiro Sobrinho, 125, Jardim América em Rio Branco.

O evento da loja da empresária contou com a presença de suas amigas, influenciadores do Acre e colunistas sociais. Em contato com a coluna Douglas Richer, a cantora contou que a loja já conta com a nova coleção de fim de ano e peças exclusivas. Para ver mais novidades sobre a loja, siga @nayaravilelastore.

Veja alguns cliques de quem circulou na inauguração: