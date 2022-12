Presidente em exercício, Mourão convoca rede nacional de TV e rádio para este sábado

O senador eleito pelo Rio Grande do Sul e presidente da República em exercício, Hamilton Mourão (Republicano), convocou cadeia nacional de rádio e TV para este sábado (31) para divulgar mensagem de fim ano.

Mourão fará o pronunciamento no lugar do presidente Jair Bolsonaro (PL), que está neste momento em voo para os Estados Unidos. A mensagem de 7 minutos será veiculada amanhã às 20h.

Bolsonaro decolou nesta sexta-feira (30) com destino aos Estados Unidos. O atual mandatário utilizou um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e partiu da Base Aérea Militar de Brasília há instantes.

O presidente está acompanhado de assessores e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. “Estou em voo, volto em breve”, disse Bolsonaro à CNN na tarde de hoje.

Live de despedida

Ainda nesta sexta-feira, Bolsonaro fez um pronunciamento transmitido ao vivo por suas redes sociais.

Durante sua live de despedida, ele criticou pela primeira vez a ação de George Washington de Oliveira, que foi preso em flagrante suspeito de colocar uma bomba em um caminhão na região do Aeroporto Internacional de Brasília.

Bolsonaro disse que “nada justifica essa tentativa de ato terrorista”. “Um elemento que foi pego, graças a Deus, com ideias que não coadunam com nenhum cidadão”, acrescentou, enquanto também criticava a classificação do suspeito como “bolsonarista”.

O presidente ainda fez menção à morte de Pelé e se dirigiu aos seus apoiadores.