Acre tem mais de 12 mil crianças e adolescentes trabalhando; média ultrapassa a nacional

O Mapa do Trabalho Infantil, do projeto Criança Livre, divulgado nesta semana, trouxe um raio-x sobre a situação de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos, trabalhando no país. A pesquisa traz recortes de faixa etária, gênero, localização e tipo de atividade que a criança está inserida.

Os dados são referentes a 2019, pois não há números nacionais atualizados. Em relação ao Acre, a pesquisa disse que no estado, existem 12.259 crianças em situação de trabalho infantil, ou seja, o que corresponde a 6% do total de crianças e adolescentes do Estado. O número é maior do que a média nacional, que é 4,8%.

Em relação a área de trabalho em que as crianças trabalham, o Mapa traz detalhes sobre a situação.

“As crianças e adolescentes acreanos eram, majoritariamente, ‘operadores de máquinas para elaborar alimentos e produtos afins’, ocupação que abrigava 18,6% (ou 2.280) das crianças e adolescentes trabalhadores; ‘trabalhadores elementares da pecuária’ (510 ou 4,2%; e ‘agricultores e trabalhadores qualificados em atividades da agricultura (exclusive hortas, viveiros e jardins)’ (447 ou 3,6%). As principais atividades exercidas pelas crianças e adolescentes trabalhadoras no estado eram a de ‘moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais’ (2.280 ou 18,6%), seguida por ‘criação de bovinos’ (691 ou 5,6%) e ‘comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo’ (508 ou 4,1%)”, disse o instituto.

Os dados mostram ainda que mais da metade das crianças são meninos, 8.012, ou seja, 65,4%, e o número de meninas correspondia a 34,6%, um total de 4.247.

Confira detalhes da pesquisa: