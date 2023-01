Adeus, Pelé: acompanhe ao vivo o velório do Rei

Revelado pelo Santos, Neymar não estará na Vila Belmiro para o velório de Pelé, maior jogador de todos os tempos e ídolo do clube paulista. O craque publicou uma foto treinando no PSG, nesta manhã, e, em contato com O GLOBO, a assessoria do atleta informou que ele não virá ao funeral.

O velório começou às 10h desta segunda-feira e durará até terça-feira, no mesmo horário. O corpo do Rei do Futebol saiu do Hospital Albert Einstein e chegou na Vila durante a madrugada.

O caixão do Rei ficará posicionado no centro do campo para que os interessados em dele se despedir prestem suas homenagens. Familiares e autoridades ocuparão tendas reservadas no gramado, enquanto torcedores passarão a cerca de sete metros do corpo.

Mesmo de longe, Neymar quis estar presente no evento e enviou uma coroa de flores em homenagem a Pelé.