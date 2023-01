Após naufrágio, Bombeiros resgatam objetos do fundo do rio Caeté, em Sena Madureira

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira conseguiram resgatar nesta terça-feira (10), uma embarcação e um motor de popa de dentro do rio Caeté. Os materiais foram parar no fundo do rio após um naufrágio ocorrido no último dia 8.

De acordo com o sargento Isaías, foram realizadas em torno de duas horas de mergulhos. “Houve certa dificuldade porque no local há muita vegetação, entretanto, a nossa equipe conseguiu êxito, evitando um prejuízo considerável para os ribeirinhos”, comentou.

Na ocasião do naufrágio, dois moradores transportavam madeira na embarcação quando houve o incidente em uma correnteza. Ambos conseguiram se salvar subindo em uma árvore.