Carnaval 2023: inscrições abertas para Rainhas do Carnaval, Gay, Trans, e Rei Momo

Saiu na edição desta terça-feira (10) do Diário Oficial do Estado (DOE), o edital do “CONCURSO DA REALEZA DO CARNAVAL 2023”. O Concurso será realizado pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB).

O objetivo do concurso é valorizar a comunidade LGBTQIA+ e promover a cultura popular, apoiar a diversidade, reafirmar a importância da festa secular e cumprir a meta do Plano Municipal de Cultura.

Poderão participar da seleção brasileiros natos ou naturalizados maiores de 18 (dezoito) anos de idade. O evento contará com 4 categorias, sendo elas: Rainha do Carnaval, Rainha Gay do Carnaval, Rainha Trans do Carnaval e Rei Momo do Carnaval. Vale ressaltar que existem pré-requisitos para cada categoria, como por exemplo: peso mínimo de 130 kg (cento e trinta quilos) para Rei Momo e pessoas que tenham silicone ou similar no corpo só poderão participar da categoria Rainha Trans.

Cada participante será avaliado pela comissão julgadora que avaliará o desempenho das candidatas e candidatos, onde serão observados os seguintes quesitos: samba, simpatia, comunicação, beleza plástica e fantasia.

Os grandes vencedores além de obter o título do carnaval 2023 levarão também premiações em dinheiro. Para o 1º lugar, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) + troféu; 2º lugar, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) + troféu; e 3º lugar, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) + troféu.

As inscrições poderão ser realizadas no período de 16 a 27 de janeiro, na sede da FGB, localizada na Travessa Luiz Z, bairro Manoel Julião, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h. No ato da inscrição, o (a) candidato (a) deverá apresentar: ficha de Inscrição com termo de compromisso devidamente preenchido, cópia de RG e CPF e comprovante de endereço.

Para mais informações acesse o edital abaixo: