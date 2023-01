Colono reage à assalto com terçado, fere um bandido, é baleado três vezes e escapa com vida

Uma suposta tentativa de assalto realizada na manhã desta segunda-feira, dia 9, no km 59 da BR 317 (Estrada do Pacífico), resultou em duas pessoas feridas que deram entrada no hospital regional Raimundo Chaar, em Brasiléia.

O caso foi descoberto por um policial que estava saindo do seu plantão, quando passava de moto pelo Parque Centenário, já na cidade, e percebeu que dois indivíduos trafegavam em uma moto, sendo que a garupa estava manchada de sangue.

Foi quando resolveu abordar os dois para saber o que havia acontecido. O garupa, identificado pelo nome Jenilson Barroso Coelho, de 22 anos, estava com ferimentos provenientes de arma branca (facão) e ao serem abordados pelo policial civil, sendo que o condutor se evadiu deixando o parceiro para trás, já foi identificado e está sendo procurado.

Ao ser abordado, o policial encontrou na cintura do ferido, uma pistola .40 municiada e recebeu voz de prisão. Ao ser questionado, o detido confessou que haviam tentado praticar um assalto em uma propriedade rural por volta das 5h00 e o morador teria reagido com o facão lhe golpeando, sendo levado para o hospital logo em seguida.

Momentos depois, a vítima do suposto assalto, L. R. C., de 30 anos, chegou no pronto-socorro trazido por terceiros. Este foi baleado por três vezes, nos dois braços e um próximo à clavícula direita e o projétil saiu pelas costas, milagrosamente escapando da morte.

A arma encontrada com Jenilson, foi identificada como sendo do Instituto de Administração Penal do Acre (IAPEN), fato esse que já está sendo investigado, por estar na posse de um civil cometendo crimes.

Outro ponto que está sendo analisado, seria uma suporta tentativa de assassinato contra a vítima que escapou milagrosamente. O detido já se encontra sob custódia da Polícia Civil e deverá ser levado para a delegacia assim que for liberado do hospital, já que não corre risco de vida.

A vítima também será ouvida pelo delegado tão logo seja liberado.