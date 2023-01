Cristiano Ronaldo busca chef para sua mansão; salário é de R$ 34 mil

De acordo com informações do jornal Correio da Manhã, a vaga é para trabalhar em uma propriedade de luxo do atleta português. Ele, porém, não passará todo o tempo na residência, uma vez que atuará na Arábia Saudita em breve.

Para fazer parte do staff do futebolista, algumas das exigências é saber fazer clássicos da cozinha portuguesa (pense em diferentes tipos de bacalhau e frutos do mar) e, também, ter bom domínio de cozinha japonesa. Isso porque o astro dos gramados ama sushi, e tem até um espaço dedicado a esse tipo de culinária em seu espaço gourmet. Não pense a vida será apenas de "ralação". Nos intervalos, o profissional poderá usufruir de toda a estrutura da mansão, que conta com ginásio, piscina coberta, spa e detalhes chiquérrimos, como torneiras de ouro maciço e mural da grife Louis Vuitton.