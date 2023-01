No interior do Acre, jovem de 18 anos é preso suspeito de planejar assassinatos em escola

A Escola Professor Flodoardo Cabral, em Cruzeiro do Sul, viveu momentos de tensão na manhã desta segunda-feira (9). Um jovem de 18 anos foi preso com um punhal dentro da mochila.

O jovem, que não foi identificado, costumava postar mensagens nas redes sociais dando a entender que planeja um atentado dentro da escola.

A polícia foi chamada pela direção da escola, que teve acesso as mensagens em tom de ameaça do jovem. De acordo com a polícia, o rapaz tinha intenção de cometer homicídios na escola.

Nas redes sociais, o jovem chegou a dizer que encontrou um site de arsenal de guerra na internet.

O caso segue agora em investigação para saber se havia mais pessoas envolvidas.