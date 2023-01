Hosmac realiza ações para a campanha do Janeiro Branco; confira

O Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) divulgou nesta semana a programação da campanha Janeiro Branco, voltada à saúde mental. A ação que começa nesta quinta-feira (12) e se estende até a segunda-feira (16) será destinada aos pacientes internos e seus familiares.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), promove por meio do Hosmac, atividades que tem como objetivo salientar a atenção com o cuidado da saúde mental. O Hospital de Saúde Mental do Acre, que é referência na Região Norte no tratamento de transtornos e sofrimentos psicológicos, disponibiliza oficinas, musicoterapia, interação entre os pacientes através de atividades lúdicas, entre outros.

No dia 16 de janeiro, a atividade é sonora, por meio de musicoterapia, que promove comunicação, expressão e aprendizado. Além disso, também haverá, no ambulatório da unidade, uma caixa de mensagens, promovendo interação entre os presentes. Os pacientes internados terão ainda, um dia de lazer ao ar livre, no dia 19 de janeiro. E no dia 23 de janeiro será realizada uma oficina para os servidores do local.

O janeiro branco é um movimento social que busca trazer conscientização sobre saúde mental. Logo no começo do ano, é importante abordar questões como essa para um melhor entendimento dessa área, tanto para desmistificar essa questão como também para incentivar a procura ou continuidade no atendimento médico especializado.