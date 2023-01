Inscrições para o 22º Festival do Teatro Brasileiro estão abertas

As inscrições para a 22ª edição do Festival do Teatro Brasileiro estão abertas. Serão selecionados espetáculos de teatro, circo e dança do Distrito Federal para programação no Rio de Janeiro (RJ). As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 10.

A seleção será realizada por uma curadoria constituída por profissionais das Artes Cênicas e selecionará, no mínimo, 10 espetáculos que contemplem diferentes segmentos da produção das artes cênicas do quadradinho. - Publicidade- Os espetáculos podem já ter estreado ou podem ainda estar em processo de criação. Cada pessoa pode inscrever mais de um espetáculo, nas categorias: Espetáculos em Repertório, ou Espetáculos em Processo de Criação. As propostas devem ser enviadas exclusivamente pelo formulário de inscrição. A edição, que levará a arte do Distrito Federal para o Rio de Janeiro, propõe dar visibilidade às obras, criadores, artistas e técnicos das Artes Cênicas do quadradinho, promover elos profissionais e a aproximação com público, artistas, instituições e programadores de festivais do Rio de Janeiro. Além de ampliar as possibilidades de trocas de conhecimento, tecnológicas e mercadológicas.