Jair Bolsonaro do Acre é preso em flagrante em Rio Branco; veja detalhes

De acordo com informações apuradas pela reportagem do site ContilNet, o sósia do ex-presidente Jair Bolsonaro, está entre bolsonaristas presos na manhã desta segunda-feira (9) em Rio Branco. Almicar Melo de Araújo, de 69 anos, foi preso em flagrante durante o desmonte do acampamento em frente ao 4º bis, realizado pelas forças de segurança pública no Acre.

Após ser preso em flagrante, o sósia de Jair Bolsonaro e outros 8 bolsonaristas foram conduzidos em um ônibus da Polícia Militar para serem ouvidos na sede da Polícia Federal, em Rio Branco.

Almicar viralizou nas redes após declarar ser o sósia oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista para o ContilNet no ano de 2022, Amílcar disse que é um orgulho representar Bolsonaro. “O Acre é o único estado do Brasil que tem um representante do Bolsonaro”.

O acreano foi notado por Michele Bolsonaro em sua última passagem no estado e recebeu atenção especial da esposa de Bolsonaro. A ex-primeira-dama chegou a fazer uma brincadeira ao notar o sósia, Michele Bolsonaro disse que seu esposo, o presidente da República Jair Bolsonaro, estava na Maison Borges e causou euforia no público.

Veja a entrevista com o sósia exclusiva no ContilNet:

Veja fotos:

(Coluna Douglas Rischer/ContilNet)