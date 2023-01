Marcelo Bimbi toma atitude após fotos íntimas vazarem na web

Marcelo Bimbi ficou completamente revoltado e desabafou em seu perfil ao tomar conhecimento de que suas fotos íntimas tinham viralizado nas redes sociais.

Dono de uma página em um site de conteúdos adultos, o ex-marido de Nicole Bahls viu algumas dessas publicações circularem pelo Twitter e reagiu pistola, já que só é possível ter acesso quem é assinante e paga por isso:

“O foda é produzir pra nego pegar e espalhar por aí. Desanima, né? Quem quiser e quem for fã mesmo, tenho coisas boas pra mostrar”.

- Publicidade-

“Vou passar meu WhatsApp pra quem assinou e vou fidelizar. Assim eu irei valorizar quem me valoriza. Não os babacas que pagam pra ficar expondo em páginas por aí”, completou.

Marcelo ainda explicou que está analisando quais conteúdos vai divulgar, já que ficou desanimado após suas fotos vazarem.

“Tenho muita coisa boa pra postar, porém, eu estaria sendo injusto com os que assinaram. Porque sei que irão vazar, por isso, vou mandar exclusivamente pra quem valorizar e fidelizar“, afirmou.

Marcelo Bimbi deixa web chocada

Entre os posts que vazaram, Bimbi surgiu completamente pelado, entregando toda sua intimidade, mas dando um ar de curiosidade.

O modelo posou com um chapéu em frente ao dote, mas mostrou parte do bumbum no reflexo do espelho, levando a todos ao delírio.