João Donato prestigia ‘Noite Alienígenas’, filme premiado de diretor acreano

Pianista, compositor e cantor acreano João Donato, de 88 anos, prestigiou a exibição do premiado filme ‘Noite Alienígenas’ no Rio de Janeiro. O encontro foi registrado pelo diretor Sérgio Carvalho, que mostrou emoção em ter a presença ilustre do músico acreano.

João Donato assistiu a exibição do filme no Festival Pan-Amazônico de Cinema Amazônica FiDoc no Cine Estação Net Botafogo no Rio de Janeiro, uma edição especial na cidade maravilhosa.

O diretor acreano comentou a presença do musico em suas redes sociais: “Que honra! Na exibição de “Noites Alienígenas” ontem, no Estação Net, no @amazoniadoc, contamos com a ilustre presença de @joao_donato, este acreano tão querido por todos nós.

Valeu demais Ivone e João, uma alegria compartilhar com vocês esta sessão de cinema que foi tão especial.”

Noites Alienígenas arrebatou o público na 8ª edição do Festival Pan-Amazônico de Cinema, Amazônia FiDoc em novembro de 2022 em Belém do Pará, ganhando o Troféu Amazônia FiDoc de melhor filme pelo Júri oficial. O filme também foi vencedor de 05 Kikitos na edição de 50 anos do Festival de Cinema de Gramado em 2022.

