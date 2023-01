“Não desistiremos do nosso país”, diz Alan Rick após ter contas derrubadas pela justiça

Após ter suas contas derrubadas no Twitter e no Instagram por determinação judicial, o senador eleito pelo Acre, Alan Rick (União Brasil), se manifestou sobre o assunto.

O político disse que não recebeu nenhuma notificação sobre a decisão e, tampouco, teve acesso aos autos do processo.

Além de Alan Rick, outros políticos também tiveram seus perfis suspensos, como o deputado federal de Minas Gerais, Nickolas Ferreira, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, sob acusação de defenderem os atos antidemocráticos na capital do país – o que foi negado por Alan.

“Nesta sexta-feira, minhas contas no Instagram e Twitter foram derrubadas sem notificação e sem que eu tenha tido acesso aos autos”, destacou o político.

“Sempre defendi e defendo o Estado Democrático de Direito. Minha posição é de responsabilidade com o povo Brasileiro. Desde o princípio, repudiei todos os atos de vandalismo que ocorreram em Brasília, no último dia 08. No entanto, diante da notícia da detenção de mais de 1200 pessoas, defendi que o devido processo legal fosse cumprido, como determina a lei”, continuou.

Alan questionou se “cercear o direito parlamentar de falar fortalece a democracia?”:

“A função precípua de um parlamentar é parlar, que significa falar. Falar em defesa da sociedade, dos nossos eleitores e das nossas opiniões e posições políticas. Então, fico me perguntando se: cercear o direito parlamentar de falar fortalece a democracia? Contudo, não desistiremos do nosso país. Eu confio em Deus e na justiça!”.