No Acre, homem que mantinha ex-companheira em cárcere e sob ameaças é preso

Nesta segunda-feira (16), a Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente de Cruzeiro do Sul (DEMPCA), prendeu um homem de 31 anos por violência doméstica.

Chegou ao conhecimento da autoridade policial, por meio de populares, que o investigado estaria mantendo a companheira dele há vários dias em cárcere privado, sob graves ameaças e constante violência física.

Imediatamente, o delegado titular, junto com sua equipe e com o apoio da Rotam dirigiram-se ao local dos fatos, onde foi constatado o cárcere privado. Ademais, o suspeito tentou intimidar a vítima na frente dos policiais, o que, junto com a situação do cárcere, ensejou a prisão em flagrante do suspeito, que foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia e posto, posteriormente, à disposição da Justiça.