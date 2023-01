Para estruturar as condições dos produtores de café, Associação no Acre busca parcerias

Formada por um grupo de cafeicultores em Brasileia em novembro de 2022, a Associação dos Produtores de Café do Estado do Acre surgiu da necessidade dos cafeicultores em encontrar a estrutura necessária, como maquinários, transportes e insumos, para desenvolver seu trabalho, e fortalecer a produção e o beneficiamento do produto.

A presidente da Associação, Izabelle Araújo, ressaltou que o principal objetivo do grupo é captar recursos para estruturar as condições dos produtores e que para isso conta com a parceria e ajuda das autoridades políticas do Estado.

“Acredito que o Acre pode crescer muito com essa cultura, mas que precisamos de organização e parcerias para minimizar as dificuldades que existem hoje. Através da Associação vamos buscar parcerias com as prefeituras, nossos parlamentares e até mesmo o Governo do Estado”, destacou a presidente.

A produção de Café é uma das principais culturas do Estado e é fundamental para economia rural. O município de Acrelândia é o maior produtor de Café no Acre, seguido por Mâncio Lima e Brasiléia. Em 2022, a produção de café aumentou e devido sua importância e crescimento, a cafeicultura chegou a ser destaque na Expoacre, principal feira de agropecuária e negócios do Estado.

Para a Associação dos Produtores de Café do Estado do Acre (ACA), o investimento na produção de café trará apenas benefícios para o Estado como a estrutura para beneficiamento do grão, poder de venda para as indústrias locais, mais inserção no mercado de exportação, e consequentemente o crescimento na economia.