Polícia Civil captura um dos suspeitos por roubo em Clínica Oftalmológica em Rio Branco

Agentes que atuam na Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), realizaram na manhã desta quinta-feira, 19, a prisão de um homem de 22 anos, no bairro Vitória, capital acreana. O suspeito é apontado como um dos autores de um roubo ocorrido no mês passado a um Hospital Oftalmológico do Acre.

Durante a prática de roubo, o acusado com mais dois indivíduos teria utilizado arma de fogo, e subtraído a quantia de R$ 20 mil, além de dois aparelhos celulares de pacientes que estavam no local. Em seguida se evadiram em duas motocicletas.

- Publicidade-

Com o resultado das investigações, foi possível identificar uma das motocicletas utilizadas no roubo, trata-se de uma Yamaha Factor, na cor preta, a qual foi devidamente apreendida na posse do investigado e transportada ao pátio desta especializada.

A autoridade policial diz que as investigações continuam em curso para chegar até os demais envolvidos. O suspeito preso durante a ação policial desta quinta-feira já se encontra à disposição da justiça.