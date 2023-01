Prefeito de Rio Branco prestigia comemoração dos 21 anos da RBTrans

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou na manhã desta segunda-feira (16) da comemoração dos 21 anos da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), que pela primeira vez celebra aniversário.

De acordo com o prefeito, a autarquia é fundamental para a gestão e que a festa é merecida a todos os que executam este trabalho.

“Eu quero parabenizar a todos que tem se dedicado para fazer com que a nossa cidade mude e que o trânsito também seja mais seguro. A equipe da RBTrans está aí a todo vapor para melhorarmos isso.”

O superintendente da RBTrans, José Benício Dias, afirmou que fazem de tudo para que a população receba da RBTrans o melhor serviço.

“As pessoas podem até não entender o serviço de fiscalização do trânsito. Muitas vezes aplicando multas que são por correções, mas tudo isso tem um objetivo, salvar vidas. Esse é o nosso objetivo principal.”

Nascida a partir do Departamento de Transporte Público (DTP), hoje extinto, a superintendência conta com 260 funcionários, entre terceirizados, comissionados e servidores de carreira, atuando na engenharia viária, fiscalização de trânsito e transportes públicos, combatendo o transporte clandestino de passageiros e cargas, garantindo a segurança viária, entre outras atribuições.

A presidente do Detran Acre, Taynara Martins, afirma que a parceria entre as instituições é muito positiva. Ela explicou que trabalha com a RBTrans os três eixos: que é a engenharia, a fiscalização e principalmente a educação de trânsito.

“Só temos a parabenizar e agradecer a RBTrans. Primeiro por sermos agraciados com uma homenagem e parabenizar todos os servidores por esses 21 anos que eles têm prestado um serviço de qualidade, aqui no município de Rio Branco.”

Durante a solenidade foram homenageados: servidor destaque (eleito pelos colegas); servidores mais antigos, vereadores, parceiros como Detran, Polícia Militar e o prefeito da capital Tião Bocalom.

Estiveram presentes a Procuradoria Geral do Município, vereadores e secretários municipais.