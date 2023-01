Prefeitura de Rio Branco anuncia que IPTU 2023 já está disponível para emissão

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin),

anunciou na manhã desta terça-feira (17), que o Imposto Predial e Territorial Urbano

(IPTU) 2023, já está disponível para emissão.

Os interessados podem acessar o site da Prefeitura de Rio Branco e clicar no ícone

IPTU, quando será direcionado para o Portal do Cidadão. Além disso, pode solicitar

através da Bianca, a assistente digital da Sefin, no canto inferior direito da página inicial

do site.

O secretário da Sefin, Wilson Leite, explicou que a prefeitura entende que alguns

usuários preferem antecipar o pagamento de seus débitos. Por isso, a emissão já está

disponível. Ele esclareceu que, a partir de fevereiro, o documento será enviado pelos

Correios, com o vencimento para o dia 31 de março. O secretário aproveitou para

explicar como vai funcionar os percentuais de descontos.

“Aquele imóvel que não tem débito de exercícios anteriores, terá desconto de 20% no

pagamento à vista e 10% no parcelado. Já aqueles que possuem dívidas de exercícios

anteriores terão desconto de 10% no pagamento à vista”, explicou.

Além disso, o pagamento via boleto e cartão de crédito pode ser parcelado em até 10

vezes, dependendo do valor do Imposto.

Segundo o secretário, o pagamento do IPTU é de suma importância para o município,

tendo em vista que ele não é um imposto vinculado a uma finalidade específica,

podendo ser utilizado para a saúde, educação, pavimentação, indo ao encontro dos

anseios da população.

“Conseguimos ver o número de contribuintes crescendo anualmente. Onde a prefeitura

oferece o Refis, que possibilita ao contribuinte fazer o parcelamento com desconto de

multas e juros. Então, a prefeitura sempre está disponibilizando meios para que a

população fique em dia com seu imposto”, finalizou.