Saúde conclui entrega de ambulâncias a municípios das três regionais

A manhã desta terça-feira, 3, começou intensa na BR-364, com as ambulâncias que estão sendo entregues aos municípios de Feijó, Tarauacá, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. Os veículos são parte da doação realizada pelo Ministério da Saúde (MS) ao Acre, fruto de articulação do secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, quando coordenador do Serviço do Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para contribuir com o serviço de saúde no estado.

As viaturas são equipadas para realizar atendimentos básicos de saúde. Além de Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Tarauacá já contam com a disponibilidade das novas ambulâncias.

- Publicidade-

Durante os últimos anos, o governo do Acre investiu e equipou o serviço de urgência e emergência do estado, realizando a aquisição de novas ambulâncias e equipamentos, da capital ao interior.

“Todos os esforços proporcionam mais segurança e comodidade para os usuários e profissionais”, explicou Eduardo Formiga, coordenador estadual do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).