Xuxa aparece de topless e choca internautas; veja imagem

Eu sempre agradeço a vocês quando podemos ficar juntos, seja fotografando ou batendo um papo. Amo, amo, amo o trabalho e o carinho de vocês’, comentou a Rainha dos Baixinhos na legenda do post. Os elogios foram inevitáveis.

‘Linda e maravilhosa’, ‘Eu te amo’, ‘Cada uma mais linda que a outra’, ‘Amo demais’, ‘Você brilha’, ‘Icônica’, ‘Rainha’, ‘Nossa Rainha’, dispararam.

Xuxa, em recente entrevista, refletiu sobre a passagem do tempo. ‘Se eu falar que me vejo maravilhosamente bem, eu estou mentindo maravilhosamente bem. Eu me vejo com todos os meu defeitos, mas também com todas as minhas virtudes, minha maturidade, que é bacana, mas faz falta, faz MUITA falta um bom colágeno’, disparou.