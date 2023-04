Blog do Ton: possíveis ataques no Acre, perfis anônimos na web e o papel da comunidade

Após ataques a escolas em regiões do país, surgiram perfis anônimos no Acre para amedrontar a população. E eu vou tentar explicar de uma forma bem didática porque divulgar esses perfis, as pessoas envolvidas, é extremamente delicado.

Pesquisas da área de comunicação e violência já chegaram à conclusão de que: 1- existe um efeito de contágio ao divulgar essas informações. Isso significa que mais pessoas podem, inconscientemente, se identificar com as práticas criminosas, o que aumenta o potencial de imitadores;

E 2- existe uma invariável valorização do ódio e a visibilidade dos agressores e atos de agressão são vistos como troféu e recompensa dentro desse contexto.

O papel da comunicação, nesses casos, é proteger as pessoas. Qual o efeito em divulgar nomes de pessoas e perfis? Esse é o questionamento do momento.

ADOLESCENTE

Um dos suspeitos de criar perfil em rede social para aterrorizar os acreanos prometendo um massacre é um adolescente. Não sei exatamente o motivo, mas a notícia não me surpreende.

NÃO PODEMOS

Já vivemos em clima de insegurança. Os massacres Brasil afora são uma realidade. Mas é uma realidade também que muitos desavisados e sedentos por atenção usam as redes para validarem suas carências. Já temos problemas demais. Não podemos, como cidadãos, criar outros.

CUIDADO

As assessorias dos políticos precisam ter cuidado ao anunciar que fulano está a frente disso ou daquilo, porque na maioria das vezes trata-se mais de fato político. Que depois ninguém reclame quando a população cobrar as soluções para os problemas — que quase sempre ficam perdidas no meio do caminho.

PALANQUE

Qual a dificuldade de entender que a eleição acabou? Saiam do palanque. Chegou a hora de trabalhar.

COMOÇÃO GERAL

A maioria das instituições públicas se mostrou solidária aos prejudicados com embargos do Ibama. Causou comoção geral.

100 DIAS

Com o término dos primeiros 100 dias de governos, nas mídias e redes o termo mais visto é “balanço”. Pra cá e pra lá.

CRÉDITO

No Acre, os gestores ganharam um crédito. De acordo com o governador, atenderam bem à população na enchente e ganharam mais alguns dias para a apresentação das metas estabelecidas.

90%

De acordo com Gladson, o cumprimento das metas chegou a casa percentual dos 90%.

3

É o número de cidades acreanas que ainda encontram-se afetadas pela enchente.

E 2 MIL…

O número de pessoas afetadas nessas cidades.

BAND-AID

Enquanto os governos não pensam numa solução efetiva, o jeito é tratar a ferida aberta colocando um band-aid.

BATE-REBATE

– Moradores querem fechar a BR-317 alegando descaso com a 364 (…)

– (…) Alguém me explica? Vão amputar a mão por conta do descaso com o pé?

– A imagem de uma viatura caindo dentro de um buraco enquanto fazia uma ronda não fala nada (…)

– (…) Mas diz muita coisa!

– O trabalho do secretário de Saúde Pedro Pascoal tem caído nas graças do governo e da população (…)

– (…) A Saúde é uma das pastas mais delicadas de um governo.

– “Eu sou médica formada pela Universidade Federal do Acre, fruto da escola pública” (…)

– (…) Fala da jovem médica, Jaonayly Farias, de 24 anos, devidamente empossada no quadro da Sesacre.

– Durante a reunião na Aleac, o Governo anunciou, além de medidas como um levantamento das áreas e mutirão de atendimento, uma audiência pública para tratar do tema (…)

– (…) Acontece na quinta, como esta humilde coluna adiantou.