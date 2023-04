Chega de pagar conta de luz altíssima; saiba como economizar na coluna Kelly Kley

Sugestões: [email protected]

MISS ACRE TERRA 2023

Na sexta-feira (14), a coordenadora das misses e mister Meyre Manaus reuniu convidados para a aclamação da nova Miss Acre Terra 2023 em um evento social no Auditório do Nobile hotel Gran Lumni para convidados.

Todos puderam conferir em primeira mão a nova Miss Acre Terra Samara Vanziler Pascoal, 27 anos, 63 quilos distribuídos em 1.79 de altura.

Samara é modelo, bióloga e estudante de mestrado em Produção e Sanidade Animal. Ela irá representar o Acre em um concurso nacional, o Miss Brasil Terra 2023, que acontecerá no próximo dia 01 de maio, no Hotel Sheraton WTC, em São Paulo.

NIVER ÁECIO

Quem trocou de idade na quinta-feira (13), foi o empresário Aécio Araújo Filho que comemorou a chegada da nova idade ao lado de amigos e familiares no Tardezinha Grill.

Na foto o aniversariante ao lado da esposa Alyce Araújo.

NIVER LUCIANA TEIXEIRA

A jornalista Luciana Teixeira apagou mais uma velinha no domingo (16), ganhando festa da equipe de trabalho.

Na foto com os colegas de trabalho Mirla Sales, esta colunista, Wiles Torres e a deputada Antonia Sales.

NIVER MEYRE MANAUS

Quinta-feira (20), o dia é todo da coordenadora e promoter Meyre Manaus. Meyre irá comemorar seu aniversário pela manhã no Lar dos Vicentinos e a tarde no Jupará da Via Verde com as crianças do Educandário. Parabém amiga!

LOJA 268

GLAMOUR

No glamour desta semana, a empresária Claudia Nogueira em registro dos seus 42 anos. A empresária comemorou a chegada da nova idade em uma festa intimista com a família e amigas. Parabéns queridona!

FEIJOADA

Sábado (22) acontece no Gran Reserva a Feijoada Tamo Junto com a participação do Bloquinho do Dito, Anderson Liguth e Bruno Damasceno. Ingresso: 99227-1991

BOXE OLIMPICO

ROSALIA D’AVILA

O BOTICÁRIO

Em parceria com o Boticário para o lançamento da linha de cuidados corporais noturnos Nativa SPA Orquídea Noire, Rafa Kalimann entregou muita intensidade e sensualidade em ensaio captado pela fotógrafa Mylena Saza (@mylenasaza). A apresentadora teve o look, com mais de 1.600 orquídeas negras em 3D feitas uma a uma à mão, revelado em um ensaio fotográfico exclusivo.

O vestido é inspirado no ingrediente especial do lançamento de Nativa SPA: a orquídea negra, a flor mais rara dentre as espécies existentes, que chega à linha em uma releitura moderna e noturna trazendo o luxo e a intensidade de sua beleza. A peça foi desenvolvida por Victoria Ruiz, renomada estilista venezuelana residente em Londres, com direção criativa do fashion stylist Pedro Sales, responsável por muitos looks icônicos das celebridades.

JUPARÁ DA VIA VERDE

