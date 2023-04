Do Acre, Matheus Lira é atração especial no Arraial da cantora Claudia Leitte; VEJA DETALHES

Natural de Sena Madureira, o cantor Matheus Lira, de 29 anos, é um dos convidados para o ‘Arraial da Claudinha’, evento realizado pela famosa cantora Claudia Leitte, em Cabedelo, na Paraíba.

O evento que acontece no dia 29/04 vai reunir vários artistas, entres eles, as famosas bandas de forró Limão com Mel e Mastruz com Leite.

Matheus Lira conversou com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, na manhã desta segunda-feira (17) e falou sobre a sensação de participar do evento da cantora ao lado de gigantes do forró.

“Tô muito feliz. Além de Claudinha, dividir o palco com gigantes igual Mastruz, Limão e ser uma das atrações me deixa feliz em saber também que estamos no rumo certo. Eu que já tive o prazer de cantar também com Edson Lima, do limão com mel, com Claudinha, dividir e conhecer o Mastruz com Leite será de uma realização sem igual para mim, profissionalmente”, revelou em entrevista exclusiva ao ContilNet.

Veja a divulgação oficial do evento:

Em conversa com este colunista, o cantor revelou como tem sido sua rotina após deixar o Acre e hoje investir em sua carreira musical na Paraíba.

“O pessoal daqui da Paraíba, independente de ser o maior ou menor artista, te trata como artista, entende?! Tratam como artista, falam como artista, é muito massa isso, eu fico feliz por essa questão da gente estar no mesmo ambiente das pessoas. Eu faço parte do grupo artistas da Paraíba, as pessoas tratam a gente como grande artista. Hoje, graças a Deus, além de representar meu estado que é o Acre, sou representante de João Pessoa, quando eu vou viajar e cantar. Quando eu cantei com Claudinha lá em lá em Maceió, eu fui representando João Pessoa. Então, hoje sou um representante da Paraíba, e fico muito feliz com isso. Está no meio desses artistas é sem igual. E quem sabe um dia a gente também não possa ser um artista desses?!”.

Matheus já dividiu palco com Claudia Leitte e agitou as redes sociais no Acre. A coluna Douglas Richer trouxe em primeira mão o momento. Bora rever? Já estamos ansiosos para ver Matheus nesse arraiá.