Dorival Júnior é o novo treinador do São Paulo; veja detalhes

O técnico retorna ao Morumbi cinco anos após sua saída do clube. Dorival já comandou o tricolor paulista entre 2017 e 2018. Nesse período, o técnico livrou o time do rebaixamento e ficou no cargo até o fim do Campeonato Paulista de 2018. Ao todo, foram 40 partidas comandando a equipe, sendo 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas.