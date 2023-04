Gladson nomeia 30 novos comissionados nesta terça-feira; confira

O Governador Gladson Cameli, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (25), os novos 30 nomes que irão compor o executivo estadual.

As nomeações são para diversas secretarias do Estado, como a Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (SEMAPI) e Secretaria de Estado da Mulher (SEMULHER).

- Publicidade-

Confira as nomeações:

Nomear RAFAEL DE CARVALHO TEIXEIRA para exercer o cargo de Gerente de Assistência à Saúde da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Acre – UNACON, tipificação VI, da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear KELCINEIA ARAUJO DE SOUZA para exercer o cargo de Gerente-Geral da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Acre – UNACON, tipificação VI, da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear CHARLES HENDERSON ALVES DE OLIVEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI.

Nomear EMILI LAUANA ARAUJO DE OLIVEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear FABRICIA COSTA BEZERRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear WILLYAN MAX LIMA DA ROCHA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

Nomear JUSCELINO PEREIRA LOPES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomear THIAGO EMIDIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear NATALIA AZEVEDO DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.

Nomear CARIELE OLIVEIRA ROSA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear FRANCINEI DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASD.

Nomear GABRIELA SEVERINO DA SILVA SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomear APARECIDA CAROLAINE BUSSONS SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomear ADRIANA DA COSTA GOMES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear WANDERSON WENDERSON BRAGANÇA LOPES para exercer o cargo de Diretor de Administração e Finanças, referência DAE-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear FERNANDO DE ABREU SAMPAIO para exercer o cargo de Diretoria de Regularização, referência DAE-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear JAMAYLA MENDONÇA DA SILVA para exercer o cargo de Diretora de Planejamento e Gestão do SUS, referência DAE-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear JOHN LENON BATISTA LIMA para exercer o cargo de Gerente Administrativo da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Acre – UNACON, tipificação VI, da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear INGOR LOPES DE SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear IZABELLE DE SOUZA FARIAS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.