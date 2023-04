Inquérito mostra ameaças de jogador a ex-namorada: “Vou matar você!”

O portal Uol teve acesso às conversas registradas no inquérito policial. Em diversas mensagens o jogador teria feito ameaças de morte, além de proferir palavras de baixo calão e xingamentos à vítima.

Nas mensagens, o jogador diversas vezes ameaça Amanda. “Eu acabo com a minha vida, mas com a sua antes” foi uma das ameaças feitas pelo atacante. Em outra ocasião ele repetiu que poderia acabar com a vida da ex-namorada com: “Pode fazer o que tu quiser. Eu vou matar você. Acabo com você”.

Veja abaixo alguns prints arquivados no inquérito policial: