Na Globo, Gleici abre o jogo sobre vida no Acre e detalhes sobre Baixada da Sobral: “A maior periferia”

A atriz acreana Gleici Damasceno foi uma das estrelas convidadas pelo apresentador Serginho Groisman na noite deste sábado para o Programa Altas Horas da TV Globo. Ao lado de grandes atrizes globais, Gleici abriu o jogo sobre sua vida no Acre após ser questionada pelo apresentador onde ela morava exatamente no estado.

A acreana explicou ao apresentador que nasceu na Rodovia Transacreana e, após a separação dos pais, foi morar na Baixada da Sobral, um dos bairros da capital acreana:

“Eu nasci na zona rural de Rio Branco no Acre, na Rodovia Transacreana, o nome . Meu pai era peão, né, de fazenda. Minha mãe casou muito novinha com ele, minha mãe tinha uns 15 anos gente, naquela época tudo doidera, né. Minha mãe casou com 15 anos com ele, já teve o primeiro filho, com 15 também. Na zona rural ela ajudava, enquanto ele ia ajudar com gado, com curral, trabalhar com essas coisas, minha mãe trabalhava em casa com os caseiros, fazia comida para os caseiros e tal.

Mas enfim, não foi um relacionamento muito bom, minha mãe separou dele quando eu tinha 6 anos, e aí nós fomos para Baixada da Sobral, que é a maior periferia de Rio Branco. E daí eu cresci lá, é inclusive onde se passa o filme, é bem onde eu nasci, e tal, eu me identifico bastante com os lugares do filme, que se passa tudo lá”, contou a atriz ao apresentador.