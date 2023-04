No Acre, jacaré surge em recepção de hotel na madrugada, surpreende hóspedes e viraliza

O sábado de aleluia em Sena Madureira, 08, foi para lá de agitado, além dos vídeos com as brigas generalizadas que ocorreram na famosa ‘Princesinha do Iaco’, outro fato chamou atenção deste colunista, e claro que vamos compartilhar.

Algo não muito casual aconteceu na recepção de um ‘hotel famoso’ no interior do Acre. De acordo com internautas um jacaré estava recepcionando os hóspedes que chegavam no local. A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, teve a informação que o perigoso animal apareceu na recepção do hotel às 4:17h da madrugada.

“Le Crocodile” na recepção não rola não. Veja a foto: