Pimenta: desunião entre irmãos leva a lados opostos nas Eleições de 2024 no Acre

Após conflitos internos entre o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, e o seu grupo político, que resultou em algumas exonerações de secretários, a Federação Brasil da Esperança, formada por PT e PCdoB, que até então Isaac fazia parte até ser expulso do partido por apoiar o governador Gladson Cameli nas eleições de 2022, decidiu se reunir e anunciar que terão candidato a prefeito nas eleições de 2024, além de candidatos ao cargo de vereador.

A reunião contou com a presença do deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), do ex-deputado estadual Jonas Lima (PT), além de dirigentes que compõem a Federação no município.

- Publicidade-

“A Federação decidiu que vai participar com chapas majoritária e proporcionais. Portanto, vai protagonizar nas eleições”, disse o deputado Edvaldo Magalhães ao site Mâncio Lima em Foco.

O fato curioso é que o ex-deputado Jonas Lima é irmão de Isaac. Jonas pretende voltar ao cenário político, já no próximo ano, tudo indica, se aliando a rivais políticos do irmão, Isaac Lima. Família, família, negócios à parte.

Sessão Solene

Com participação da sociedade civil, a Assembleia Legislativa do Acre, realizou na manhã de ontem (03), uma sessão solene em homenagem ao dia mundial de conscientização do autismo, que contou com a presença de entidades e associações. Muitos deputados estaduais marcaram presença, como também o deputado federal Eduardo Velloso (UB), único da bancada federal presente. O presidente da Casa, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), ressaltou que não se vê tantos deputados em sessões solenes como se viu na de ontem. De fato, a maioria leva com seriedade a causa autista e isso é muito bom.

Francimar Fernandes

De acordo com informações da Tribuna de Feijó, mesmo depois da programada condenação de suas contas, o ex-prefeito de Feijó, Francimar Fernandes, consultou os seus advogados que lhe asseguraram que ele irá sim disputar às eleições para prefeito de Feijó nas próximas eleições municipais.

Eleições em Feijó

Em contrapartida, no clã dos Cavalcantes, as notícias não são lá muito boas. Tudo porque, dos sete nomes que foram relacionados e publicados por assessores do prefeito, para ser escolhido um nome para lhe suceder, não empolgou e não gerou comentários que empolgassem os irmãos Cavalcantes, que já buscam outros nomes.

Novos nomes

Se por um lado alguns candidatos falam com cautela sobre a possibilidade de disputarem a Prefeitura de Feijó no próximo ano, outros se mostram mais dispostos e não negam que têm interesse no pleito. É o caso do atual secretário de administração do município, Wisley Monteiro, do ex-deputado estadual Cadmiel Bonfim (PSDB) e, como já citado nesta coluna, o do delegado Railson Ferreira.

Se redimiu

O presidente da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), Jorge Viana, se reuniu com a presidente do NBD (Novo Banco de Desenvolvimento), Dilma Rousseff, na última sexta-feira (31), em Xangai, na China. No encontro, pediu a liberação de 500 milhões de dólares em crédito para o agronegócio brasileiro. Jorge está se redimindo com o setor após ter um entrevero com representantes do agronegócio depois de ter atrelado o desmatamento no Brasil a atividades do setor.

Reaproximação

A reaproximação política entre o governador Gladson Cameli (PP) e o senador Marcio Bittar (UB) não está tão longe como muitos pensam. Quem acompanha o Diário Oficial do Estado (DOE) já pode ver os sinais.

Alagação

A partir desta segunda-feira (03), os acreanos começaram a ficar mais aliviados. O Rio Acre apresentou sinal de vazante. Agora vem o pior, lidar com a destruição, com a sujeira e os riscos de inúmeras doenças deixadas pelas águas contaminadas. O poder público deve intensificar os cuidados e a assistência às famílias atingidas. É preciso um trabalho ainda mais minucioso para prevenir os efeitos pós-alagação.