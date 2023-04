Pimenta: exonerações em massa em prefeitura do Acre e jogo político pensando em 2026

O Diário Oficial do Estado da quarta-feira (12) trouxe a exoneração de 112 cargos comissionados da prefeitura de Mâncio Lima. O prefeito Isaac Lima, agora faz parte do Partido Progressistas e estaria fazendo uma reforma administrativa na prefeitura.

A reforma abre espaço para diálogos com grupos políticos que até outro dia eram oposição ao prefeito. Uma nova era está por vir na cidade mais ocidental do Brasil.

Mâncio Lima

O prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima deixará o cargo só em 2024, mas já está articulando seu substituto. Isaac diz nos bastidores que irá realizar pesquisas para aferir a vontade popular e só depois vai revelar o nome. Entre os nomes estão: o empresário Zé Luiz, José Alberto, Angela Valente e o vereador Renan.

Emplacando o irmão

Segundo o colunista Leandro Matthaus, do Portal Estado do Acre, há uma articulação sendo feita pelo deputado estadual Nicolau Júnior (PP), para que seu irmão, o secretário de administração Paulo Roberto, componha chapa com o prefeito Zequinha Lima (PP) nas eleições municipais de 2024. Paulo Roberto foi secretário de administração nos dois primeiros anos de Zequinha Lima e, atualmente, ocupa o mesmo cargo na esfera estadual.

O jogo é jogado

Com um olhar em 2026, Nicolau visa fazer o irmão prefeito, em caso de vitória da chapa na reeleição. Para isso, Zequinha seria candidato a deputado estadual, e ele à Câmara Federal, com o apoio de Paulo Roberto, que assumiria o cargo com a renúncia do titular.

Na calada da noite

Os vereadores de Rio Branco aprovaram o aumento de seus salários em 41,6%, o do prefeito Tião Bocalom (PP) em 23,5% e das verbas de gabinete em 31,5%. A vereadora Elzinha Mendonça (PSB) e o presidente da Câmara, Raimundo Neném (PSB), foram os únicos ausentes da sessão que terminou por volta de 22h, após pausa para análise dos projetos.

Raimundo Neném

Procurado pela coluna, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Raimundo Neném (PSB), disse não concordar com o aumento. “Na situação que acabamos de vivenciar na capital, com todos os fatores, não acho justo e nem o momento de discutirmos proposta de aumentos salariais”, disse Neném.

PSD

O Partido Social Democrático realizará no próximo dia 14 de abril a Convenção Municipal. A festa contará com os militantes do partido e também propensos candidatos para as eleições de 2024. Na ocasião, também serão apresentados os nomes do deputado estadual Eduardo Ribeiro como presidente municipal da sigla e a vice-prefeita como vice-presidente.

Eleições Municipais

Será do deputado estadual Eduardo Ribeiro a missão de preparar o PSD na capital e montar a chapa para as próximas eleições.

Arena da Floresta

Sobre a situação de abandono que se encontra o estádio Arena da Floresta, é válido ressaltar que havia uma reforma em andamento, porém, foi suspensa devido à Operação Ptolomeu da Polícia Federal. O deputado estadual Afonso Fernandes (PL) foi a voz que saiu em defesa do governo na sessão da última quarta-feira (12), explicando a situação que se ocasionou devido às ações judiciais. O deputado ainda ressaltou que uma nova licitação será feita para que outra empresa prossiga com as obras.

De grande relevância

O Projeto de Lei apresentado pelo deputado estadual Chico Viga (PDT) e aprovado na manhã desta quarta-feira (12), propõe a instalação de aparelhos detectores de metais nas entradas das escolas, tendo em vista os últimos acontecimentos de ataques a escolas pelo Brasil.

Vila Militar

“Vai ser o primeiro Centro Comunitário do estado 100% coordenado pela Polícia Militar”, disse o governador Gladson Cameli durante a apresentação do relatório dos 100 dias de gestão nesta quarta-feira (13). Cameli refere-se à construção de mais casas populares para a população de baixa renda, e o local escolhido das obras foi o bairro Cidade do Povo. O governador declarou que o bairro já tem uma estrutura para receber as pessoas, como a presença de escolas, de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), quadra de esportes e lazer.

Jorge Viana

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX), Jorge Viana, esteve com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, para tratar sobre os embargos das propriedades rurais no Acre. Em seu Instagram, Viana gravou um vídeo demonstrando preocupação e desmentindo informações que surgiram ao longo dos dias referente a esses embargos. “Eu sempre vou estar do lado de quem cria, planta e produz. E de quem industrializa de maneira sustentável nossos produtos”, disse Jorge Viana.

Nas dependências Federais

Segundo o site Poder 360, o Acre está ocupando atualmente o sexto lugar quando se trata do número de beneficiários do Bolsa Família, em relação ao de trabalhadores com carteira assinada (o que exclui o setor público). É preocupante como a nossa economia está totalmente dependente de auxílio do Governo Federal.