Pimenta: quem tem moral, leva a melhor – disputas por cargos a troca de aliados no Acre

Cabo de Guerra

Sena Madureira vive dias de tensões políticas. A novidade desta semana foi a nomeação de aliados do prefeito Mazinho Serafim (UB) para comandar o Hospital do município. O problema é que a gestão do Hospital estava sob os cuidados de aliados do senador Alan Rick (UB), que ao que tudo indica, não teria sido comunicado da saída de seus aliados.

Alguém vai ficar sobrando

O prefeito Mazinho Serafim (UB) tem tomado os principais órgãos do Estado no município, isso é fato. ‘’Como fica o deputado Gerlen Diniz (PP) nessa história?’’, me perguntou um leitor da coluna. Gerlen é arqui-inimigo de Mazinho e assim como o prefeito, também é aliado do governador Gladson Cameli (PP). Só sei que nessa confusão, alguém vai ficar sobrando.

“A Boa Política”

O ex-prefeito de Rodrigues Alves, Deda, fez uma visita de cortesia e agradecimentos ao Secretário de Administração, Paulo Roberto, e o parabenizou pelo bom desempenho em uma das mais importantes pastas do Estado. Deda, como um bom e experiente político, fez explanações do atual momento e futuro e, claro, não descarta para as eleições de 2024 a possibilidade do bom gestor Paulinho, como é carinhosamente conhecido, ter seu nome posto à mesa no processo municipal de Cruzeiro do Sul. Deda tem profunda amizade com as famílias do deputado estadual Nicolau Júnior (PP) e Cameli que, obviamente, caminharão juntos.

Marcio Bittar

Fiel voz na defesa do agronegócio no Senado Federal, Bittar bradou também na tribuna da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira (13), em uma visita de cortesia à Casa do Povo. Ovacionado, aplaudido em suas falas a favor do agro, o senador fez duras críticas à política ambientalista que, segundo ele, retornou com a nomeação da acreana Marina Silva ao Ministério do Meio Ambiente.

Sai PT, entra PP

Após as exonerações publicadas pelo prefeito de Mâncio Lima Isaac Lima (PP) nesta semana, corre nos bastidores que o primeiro escalão também sofrerá mudanças. Uma reforma administrativa minuciosa será feita e cargos comissionados ligados ao ex-deputado Jonas Lima (PT), irmão de Isaac, e os petistas ligados ao diretório municipal serão os primeiros da lista dos convidados a entregarem os cargos. Por outro lado, membros da Executiva do Partido Progressistas (PP) terão espaço na gestão.

Momento inoportuno

O aumento salarial aprovado pelos vereadores de Rio Branco na última terça-feira (11) foi, sem dúvida, uma decisão infeliz. A população do Acre acabou de passar por uma das maiores enchentes já registradas, o que deixou muitas pessoas em situação de vulnerabilidade e perda total de seus bens. A discussão sobre aumento de salários para os vereadores parece ser algo bastante inapropriado, insensível e desconectado das necessidades reais da população. Em vez de discutir seus próprios benefícios neste momento, os vereadores deveriam estar se concentrando em ajudar a população a se recuperar e se reconstruir após essa tragédia.

“Não tem tu, vai tu mesmo”

Informações apuradas por esta coluna afirmam que o prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante (PP), estaria estudando a possibilidade de se afastar seis meses antes do fim de seu mandato, para poder lançar sua esposa Roseane Felício para disputar a prefeitura. O vice-prefeito, Élson José (PSD), ficaria no mandato de prefeito por seis meses, teleguiado por Kiefer, após jurar lealdade de pés juntos que apoiaria, no comando da máquina (prefeitura), a campanha da esposa do prefeito.

Gabinete Móvel

Pioneiro na implantação do gabinete móvel enquanto era deputado estadual, Roberto Duarte (REP) divulgou em suas redes sociais que continuará com o trabalho, agora como deputado federal, levando seu gabinete itinerante até a população em todos os municípios do estado.

Eduardo Ribeiro

O deputado estadual Eduardo Ribeiro (PSD), além da boa desenvoltura na Aleac, faz o dever de casa nas bases ao construir relações sólidas com as Executivas do partido na capital e no Alto Acre. Os novos presidentes da sigla em Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia são da relação de confiança do jovem deputado.