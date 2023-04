Representando o Acre no Miss Brasil Terra, Samara Vanziler compartilha ensaio exclusivo

Com 30 candidatas na disputa, o Miss Brasil Terra 2023 oferece R$75 mil em prêmios em sua nova edição. O concurso está confirmado para o dia 1 de maio, em São Paulo, no Teatro WTC (World Trade Center), do Sheraton Hotel.

A Coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, conversou com a nossa representante, a bióloga Samara Vanziler Pascoal, que liberou cliques do ensaio exclusivo, pelas lentes do fotógrafo Anael Rocha. O ensaio aconteceu no Rio de Janeiro.

- Publicidade-

A acreana de 27 anos, já está em confinamento e está compartilhando toda sua rotina em suas redes sociais. Samara tem uma programação até o dia 2, quando encerra sua participação na etapa nacional.

LEIA MAIS: Conheça Samara Vanzilar, moradora do Tancredo Neves coroada Miss Acre Terra; FOTOS

Vamos seguir nossa Miss Acre Terra, e já ficar na torcida pela nossa acreana na disputa. Veja fotos exclusivas cedidas ao ContilNet: