Sucesso no OnlyFans, atriz de ‘Chiquititas’ revela se trabalha como prostituta

Renata Del Bianco, conhecida por ter vivido Vivi no primeiro remake brasileiro da novela Chiquititas (1997), recentemente estreou seu perfil no OnlyFans, e está fazendo o maior sucesso na plataforma de conteúdo adulto.

Em entrevista à revista Quem, a atriz e apresentadora afirmou ter sofrido preconceito quando anunciou a decisão de vender conteúdos íntimos, mas não pretende largar nem tão cedo.

“Faço a produção artística, cabelo, maquiagem, direção de arte… O sucesso é resultado do nosso investimento. Quero fazer collabs, encontrar parcerias de viagem”, disse Renata Del Bianco. A ex-Chiquitita, no entanto, desconsiderou o rótulo de prostituta pelo faturamento que possui no OnlyFans.

“As pessoas falam que é um dinheiro fácil porque associam à prostituição. Então, vamos lá: quando viam as meninas nas capas da Playboy não significava que elas fossem garotas de programa. (…) Um ensaio fotográfico é um trabalho. E pode ser um trabalho artístico lindo. Busco profissionais que tenham a mesma linguagem que eu”, declarou a artista, que definiu a atual fase profissional.

“Sou uma criadora de conteúdo. Crio conteúdo sensual soft. Não produzo nada explícito. Não me prostituo. Não vendo minha imagem para sexo, nem chamada de vídeo. Gero conteúdo”, cravou Renata Del Bianco.