Ton: A verdade por trás das votações na Aleac – e os deputados que mentiram para você

O jogo da política é engraçado. E nos rende alguns momentos de alegria, dado o tamanho do constrangimento causado por alguns que fazem parte deste jogo. A votação na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) das matérias enviadas pelo Governo do Acre é um exemplo do que não seguir. O reajuste, que tinha tudo para ser a pauta do momento, foi ofuscado por falta de comunicação e planejamento.

O governador Gladson pegou todos os que querem — e precisam — ganhar mais e melhor e decidiu unir, numa proposta só, todos. O que predominou na mídia? Gritaria, baderna, duas linhas não aprovadas e muita — mas muita mesmo — falta de habilidade de quem queria passar ilesa a matéria.

Passado o turbilhão, o momento agora é o de jogar pra galera.

PRA QUE SERVIU?

Eu entendo que um episódio como esse deve ser milimetricamente pensado, com uma mensagem clara a ser dada, que é o de reajustar os salários — notícia boa — e criar cargos efetivos — outra notícia boa. É um episódio do governo, onde cada um tem seu papel, com falas e gestos que endossam a mensagem principal. Definitivamente não foi o que aconteceu.

BASE DE TAUBATÉ

Não sei onde está o erro, mas a base claramente não passou essa mensagem, sendo totalmente ofuscada por um deputado, o Edvaldo Magalhães. Sem contar nos fujões. O governo tem uma base de Taubaté.

ADAILTON CRUZ

Enfermeiro, sindicalista, e fechado com o governo: o deputado Adailton Cruz faz show pirotécnico ao levar para o plenário matérias que sabe que não serão aprovadas. E mostra ainda mais desrespeito com a Casa e seus colegas, ao permitir que sua categoria faça ataques aos demais deputados. Literalmente jogou pra galera e saiu de fininho.

MICHELLE MELO

Precisa de muita coragem para fazer o que a deputada estadual Michelle Melo (PDT-AC) fez. Ela votou 100% com o governo, não deixou de defender em nenhum momento o governador Gladson e cumpriu seu papel. Além de levar a melhoria para sua categoria, algo que infelizmente não foi reconhecido pelo povo. Que pelo menos o Governo saiba reconhecer.

A PIPOCA E O CHOCOLATE

Bastante comentada nas redes sociais, a tigela de pipoca foi servida por ninguém menos que… a própria Aleac. Para matar a fome dos deputados que ficaram por horas analisando as matérias. E a barra de chocolate saiu da mochila de um deputado, que aliás nem apareceu nos registros.

MENTIRA

Circula uma lista com o nome de seis deputados que seriam contra os profissionais da enfermagem, porque na sala de comissões votaram contra a mudança nos plantões. Verdade? Mentira! A matéria foi para o plenário da casa e recebeu rejeição do dobro de deputados. Faltou conhecimento, nesse caso, para se fazer o devido registro. Talvez tenha faltado vontade também.

EDUARDO RIBEIRO

Votando 100% com o governo, nem um milímetro a mais e nem a menos, quem se saiu bem na fita foi Eduardo Ribeiro. Usou as oportunidades que pôde para, munido de microfone, dizer duas ou três linhas de discurso favorável à categorias — sobretudo os técnicos de enfermagem — mesmo sabendo que de nada adiantaria em termos de aprovação.

QUANTO AMADORISMO!

Durante toda a atuação do legislativo despachando as matérias, o que se viu foi membros da própria base do governo dando evidências contra o governo para o único parlamentar verdadeiramente oposicionista, deputado Edvaldo Magalhães — com direito até a agradecimentos públicos. Quanto amadorismo numa base com tantos deputados!

GONZAGA E NICOLAU

Duas importantes figuras merecem destaque. O presidente Luiz Gonzaga, pela serenidade e seriedade na condução dos trabalhos. E Nicolau Júnior, o primeiro-secretário, pela habilidade nos bastidores.

MERECE

Nicolau Júnior merece o grande prestígio que tem junto do governador Gladson. Só não digo que merece maior atenção porque isso o governador já o dá.

BATE-REBATE

– Com última publicação — até o fechamento desta coluna — datada de dois dias atrás, tem muita gente se perguntando (…)

– (…) Cadê o deputado Emerson Jarude?

– Todo mundo tem o direito de manifestar, é um direito constitucional (…)

– (…) Mas, se eu fosse enumerar os cuidados que precisam ser tomados, citaria pelo menos três (…)

– (…) Primeiro: dos dois lados, existem vidas e famílias (…)

– (…) Segundo: a mídia precisa ser sensível na forma como leva isso ao público. Porque isso pode ser fator determinante para muita coisa (…)

– (…) E terceiro: existe muita coisa para além das tribunas. Muita coisa…

– Dizem que se conselho fosse bom, a gente venderia. Mas vou deixar um humilde recado ao povo (…)

– (…) Acompanhem política para além dos dias de votações, e sobretudo para além das redes (…)

– (…) Eu tenho certeza que vocês vão chegar a muitas outras conclusões.