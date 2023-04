Tudo sobre Xiaomi 13 Ultra: veja ficha técnica e preço do celular Xiaomi

O Xiaomi 13 ainda não foi lançado de forma oficial no Brasil. No mercado chinês, a versão mais básica (armazenamento de 256 GB e RAM de 12 GB) tem preço sugerido de 5.999 yuans, o que equivale a R$ 4.320 em conversão direta e sem impostos. Já a variante mais completa (1 TB e 16 GB) é vendida por R$ 7.299, o que dá R$ 5.275. As cores disponíveis são branco, preto e verde oliva. Nas linhas a seguir, confira todos os detalhes do produto. - Publicidade-

Xiaomi 13 Ultra tem traseira com revestimento em couro ecológico — Foto: Divulgação/Xiaomi

Ficha técnica do Xiaomi 13 Ultra

Tamanho da tela: 6,73 polegadas

Resolução da tela: Quad HD+ (3.200 x 1.440 pixels)

Painel da tela: AMOLED

Câmera principal: principal de 50 MP, ultra wide de 50 MP, teleobjetiva de 50 MP e teleobjetiva de 50 MP

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 13 e MIUI 14

Processador: Snapdragon 8 Gen 2 (Qualcomm)

Memória RAM: 12 GB ou 16 GB

Armazenamento: 256 GB, 512 GB e 1 TB

Cartão de memória: não

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Cores: preto, verde oliva e branco

Preço de lançamento: a partir de 5.999 yuans (cerca de R$ 4.320)

Tela e design do Xiaomi 13 Ultra

Tela do Xiaomi 13 Ultra tem bordas finas. A traseira é inspirada em câmeras fotográficas — Foto: Reprodução/Xiaomi

Na frente, o Xiaomi 13 Ultra exibe uma tela de 6,73 polegadas com resolução Quad HD+ (3200 x 1440 pixels), o que confere a ele a taxa de 522 pixels por polegada. Já a tecnologia utilizada pelo painel é o LTPO3 AMOLED, conhecida por entregar níveis profundos de preto, bom contraste e consumo energético reduzido.

Para completar, a taxa de atualização do display é de 120 Hz, característica que garante efeitos de animação de sistema mais fluidos e melhor aproveitamento durante o consumo de vídeos, filmes ou jogos compatíveis com a funcionalidade. Recursos como HDR10+ e Dolby Vision estão presentes.

O visual traseiro é marcado por um design que lembra uma câmera fotográfica. Isso porque a Xiaomi posicionou o conjunto quádruplo de sensores numa moldura circular, com direito a uma assinatura da Leica – uma das mais importantes fornecedoras de lentes. Na parte da frente, o produto apresenta bordas finas na tela e um pequeno furo para abrigar a câmera de selfies.

O painel é revestido por vidro Corning Gorilla Glass Victus, que oferece proteção contra riscos e arranhões, enquanto as bordas são de alumínio. Já a parte traseira é revestida por couro ecológico, numa textura que lembra aquela encontrada em antigas câmeras analógicas. Para resistência à água, a marca equipou o produto com a certificação IP68, que permite que o aparelho seja submerso a 1,5 m por até 30 minutos.

Câmeras da Xiaomi

Xiaomi 13 Ultra vs. iPhone 14 Pro Max, em comparativo divulgado pela Xiaomi — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Xiaomi 13 Ultra tem como principal destaque o conjunto fotográfico. A câmera principal usa um sensor IMX989 de 1 polegada, que é um tamanho considerado grande para um smartphone. Isso significa que o Xiaomi 13 Ultra consegue fazer registros nítidos, mesmo em condições de baixa iluminação. Além disso, o usuário consegue alternar a abertura para f/1.9 ou f/4.0 e, assim, ter maior controle sobre a fotografia e acordo com o ambiente.

O conjunto de câmeras do Xiaomi 13 Ultra é o seguinte:

Principal de 50 MP e abertura que varia entre f/1.9 a f/4.0

Ultra wide de 50 MP a abertura de f/1.8

Teleobjetiva de 50 MP e abertura de f/1.8

Teleobjetiva de 50 MP e abertura de f/3.0

Frontal de 32 MP e abertura de f/2.0

A câmera ultra wide faz imagens com ângulo de até 122º e ainda oferece a função de macro, para tirar fotos de objetos com aproximação mínima de 5 cm. Já as câmeras teleobjetivas fornecem zoom ótico de 3,2x e 5x. Esta última é uma lente periscópica e suporta zoom digital de até 120x. Quando em uso, a abertura ampla auxilia na qualidade final dos cliques, já que permite maior entrada de luz mesmo em lugares escuros.

Na parte de gravação de vídeo, o Xiaomi 13 Ultra é capaz de filmar em até 8K de resolução com a câmera principal. Além disso, há um modo de super câmera lenta, que trabalha em até 1.920 quadros por segundo (uma das maiores taxas presentes em smartphones).

Desempenho

Xiaomi 13 Ultra é alimentado por Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm — Foto: Reprodução/Xiaomi

O Xiaomi 13 Ultra é um smartphone de alto desempenho. Isso porque o modelo é equipado com o chip Snapdragon 8 Plus Gen 2, o mesmo que alimenta alguns dos principais topos de linha do mercado. Trata-se de um processador de oito núcleos que alcança até 3,2 GHz de velocidade.

Já a GPU, que é o processador gráfico, é o modelo Adreno 740. Em resumo, tudo isso significa que o modelo não enfrentará dificuldades para executar aplicativos pesados e jogos com efeitos visuais complexos.

Existem três versões do Xiaomi 13 Ultra:

Armazenamento de 256 GB e RAM de 12 GB

Armazenamento de 512 GB e RAM de 16 GB

Armazenamento de 1 TB e RAM de 16 GB

Caso o usuário precise de mais espaço para fotos, vídeos e outros documentos, ele deverá recorrer a serviços de armazenamento na nuvem, já que o modelo não tem entrada para cartão microSD.

Bateria da Xiaomi

Xiaomi 13 Ultra pode ser recarregado de zero a cem em 35 minutos — Foto: Divulgação/Xiaomi

A bateria do Xiaomi 13 Ultra tem 5.000 mAh de capacidade. O diferencial dela é a velocidade de carregamento de até 90W de potência, que é capaz de levar a bateria do smartphone de zero a 100% em 35 minutos, de acordo com a Xiaomi. Além disso, o aparelho é compatível com carregamento sem fio de 50W, que fornece 100% de carga em 49 minutos.

Por fim, vale destacar a tecnologia de carregamento reverso que permite repor energia de outros aparelhos compatíveis a uma potência de 10W. Para prolongar a vida útil do componente, a marca implementou uma série de recursos de software que prometem eficiência energética aprimorada.

Versão do Android e recursos extras

O Xiaomi 13 Ultra foi lançado com o Android 13, que é a versão mais recente do sistema operacional do Google. O software carrega a experiência da MIUI 14, que é a interface personalizada da companhia. A nova atualização, apelidada de “Tiramisu”, conta com avanços na parte de segurança, com destaque para os ajustes de privacidade e segurança.

Alguns dos principais recursos encontrados no modelo são o leitor de impressão digital sob a tela e o NFC, que permite pagamento por aproximação. Na parte de conectividade, há o Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac/6e) e suporte à internet 5G.

Preço do Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra está disponível em três cores: branco preto e verde oliva — Foto: Reprodução/Xiaomi

Até o momento, não há previsão de quando o Xiaomi 13 Ultra passará a ser vendido no Brasil de forma oficial. Na China, os preços são os seguintes: